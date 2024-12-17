«Пример служения Родине». Глава Костромской облдумы Анохин рассказал о генерале Кириллове

Жители Костромской области сильно переживают гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Высокопоставленный военный очень много сделал для своего региона и оставил о себе только хорошую память. Об этом 360.ru рассказал председатель Костромской областной думы Алексей Анохин.

Он пояснил, что Кириллов в юности прошел через клуб юных летчиков, космонавтов и десантников. Генерал-лейтенант не только добился его возрождения, но и продолжал всячески поддерживать.

«Поднял на высокий уровень нашу Академию РХБЗ, когда вернулся со своим системным подходом. Это учебное заведение стало одним из флагманских вузов Минобороны по качеству подготовки кадров, по патриотической направленности», — перечислил Анохин.

Он подчеркнул, что генерал-лейтенант стал настоящим отцом для курсантов и командиром для руководства академии, чем заслужил глубокое уважение.

«Мы сейчас все переживаем и понимаем, что это большая утрата. Поэтому, безусловно, будем помнить, а его имя будем передавать как пример, как надо служить Родине и Отечеству», — подытожил Анохин.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб при взрыве заминированного самоката, припаркованного около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.

Второй жертвой взрыва стал его помощник, прибывший за офицером, чтобы отвезти на работу. Московские следователи завели уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия и боеприпасов.