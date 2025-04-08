Приезжие подрались с охранниками ТЦ в Мытищах

СК завел уголовное дело после драки приезжих и охранников ТЦ в Мытищах

Следственной комитет по Московской области возбудил уголовное дело о хулиганстве после драки в торговом центре в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в торговом центре между приезжими восточной внешности и охранниками произошел словесный конфликт, переросший в драку.

Криминалисты и следователи на месте ЧП проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.

В феврале мигранты напали на полицейских в поселке Ермолино Московской области. Силовики приехали в один из хостелов после сообщений о нарушении общественного порядка. Видео с дебошем мигрантов передала женщина, снявшая все на камеру.

После этого в Ермолино задержали 27 человек за сопротивление сотрудниках правоохранительных органов.