Почти 30 человек задержали под Москвой после нападения на полицейских

МВД: в Ермолине задержали 27 человек за сопротивление полиции

В Ермолине задержали почти 30 человек за оказание сопротивления правоохранительным органам при задержании нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в магазине. На месте неадекватный уроженец Дагестана отказался выполнять законные требования полиции.

«При посадке мужчины в служебный автомобиль его знакомые попытались спровоцировать конфликт со стражами правопорядка с целью воспрепятствовать его задержанию», — заявил собеседник агентства.

В отношении нарушителя составили административный протокол о неповиновении правоохранителям и арестовали его на 13 суток. Во время задержания нарушителя его знакомые повалили полицейских на землю и стали бить его по голове. Всего в отдел полиции доставили 27 человек за сопротивление полиции.

О дебоше в Ермолине стало известно 25 февраля. Напавшие на полицейских мигранты жили в ночлежке и не раз нарушали общественный порядок.