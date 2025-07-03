Придушила за слюнявчик. Воспитательницу детсада в Барнауле проверят за жестокое обращение

В Барнауле в частном детском саду воспитательница едва не придушила воспитанника за мелкую шалость. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшего мальчика.

По словам женщины, о произошедшем ей рассказала еще одна родительница, ребенок которой также посещает группу. Она увидела кадры с жестоким обращением, зайдя в онлайн-трансляцию через камеры видеонаблюдения, и сделала запись экрана.

«У сына ушиб тканей шеи от сдавливания. Он еще толком не говорит, поэтому только показывал, что ему больно. Воспитательница на допросе заявила, что он забрал слюнявчик у девочки, которая сидела рядом. По ее словам, в три года мальчик якобы должен понимать, что делает», — сказала собеседница 360.ru.

Мать ребенка отметила, что злоумышленница не связывалась с ней и не извинилась.

По словам руководительницы детсада, воспитателя уволили сразу же после случившегося. Она обратила внимание, что камеры установили специально ради безопасности детей и спокойствия родителей, поэтому никто не ожидал подобного.

«Причины ее поведения непонятны, она не выходит на связь. Я не знаю, как человек может так вести себя. При мне она всегда хорошо общалась с детьми, претензий к ней не возникало», — подчеркнула руководительница дошкольного учреждения.

Следственный комитет завел уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. Доклад о ходе расследования предоставят в центральный аппарат СК России.

Ранее стало известно, что в барнаульском детсаду воспитатели забыли про ребенка и ушли, оставив его взаперти. Прокуратура приступила к проверке.