Причиной пожара в ТЦ Королева назвали проблемы с проводкой

СК возбудил дело после пожара в ТЦ в Королеве

Уголовное дело завели по факту пожара, произошедшего в торговом центре на улице Дзержинского в городе Королеве. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возгорание в торговом центре города Королева», — отметили в ведомстве.

По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность или перегрузка электропроводки. Людей оперативно эвакуировали из здания.

После полной ликвидации огня следователи начнут работу на месте происшествия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Пожар в ТЦ «Пионер» произошел днем 25 мая. По предварительной информации, внутри помещения загорелись стройматериалы. В эвакуации посетителей и персонала помогали сотрудники Росгвардии. При пожаре никто не пострадал. Общая площадь возгорания превысила 200 квадратных метров.