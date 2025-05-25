Подмосковные росгвардейцы помогли эвакуировать людей при пожаре в Королеве

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Росгвардии оперативно среагировали на пожар в Королеве и эвакуировали граждан из торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. Спасали людей росгвардецы вместе с работниками МЧС. 

При пожаре никто не погиб, последствия удалось минимизировать.

Причины происшествия устанавливаются. 

Напомним, что сегодня днем в Королеве загорелся торговый центр «Пионер» на улице Дзержинского. Очаг расположился на втором этаже. По предварительной информации, вспыхнули стройматериалы внутри помещения. К 17 часам возгорание удалось локализовать.

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