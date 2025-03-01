Причастным к убийству Листьева пообещали законную кару

Причастные к убийству тележурналиста Владислава Листьева в Москве в 1995 году могут понести наказание вне зависимости от срока давности преступления с учетом его большой значимости. Об этом РИА «Новости» заявил бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов.

По его словам, в целом необходимость или допустимость применения срока давности зависит от правоохранительных органов и суда.

«Поэтому с учетом большой значимости дела не только заказчик, но и ряд других лиц могут понести ответственность. Срок давности в данном случае может и не быть применен», — рассказал Скуратов.

Журналиста Влада Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. Двое преступников открыли огонь, когда он поднимался по лестнице, Листьев умер на месте. Уголовное дело по факту преступления до сих пор не раскрыли.