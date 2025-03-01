Причастным к убийству Листьева пообещали законную кару

Причастные к убийству тележурналиста Владислава Листьева в Москве в 1995 году могут понести наказание вне зависимости от срока давности преступления с учетом его большой значимости. Об этом РИА «Новости» заявил бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов.
По его словам, в целом необходимость или допустимость применения срока давности зависит от правоохранительных органов и суда.
«Поэтому с учетом большой значимости дела не только заказчик, но и ряд других лиц могут понести ответственность. Срок давности в данном случае может и не быть применен», — рассказал Скуратов.
Журналиста Влада Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. Двое преступников открыли огонь, когда он поднимался по лестнице, Листьев умер на месте. Уголовное дело по факту преступления до сих пор не раскрыли.
Захарова назвала Зеленского голым королем после изгнания из Белого дома
Путин в 25-ю годовщину подвига псковских десантников позвонил матери комбата Евтюхина
Летевший в Анталью самолет «Победы» вернулся во Внуково
Устроившего смертельное ДТП водителя каршеринга арестовали в Нижнем Новгороде
Зеленского предупредили об опасных последствиях ссоры с Трампом
Эрнст рассказал о принятии решения вернуться на телевидение
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте