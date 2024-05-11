Лоза раскрыл причину убийства Влада Листьева | 360°

Знаменитости 11 мая 2024, 01:31 Лоза раскрыл причину убийства Влада Листьева Певец Лоза заявил, что Влада Листьева убили из-за денег РИА «Новости»

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Певец Юрий Лоза заявил, что в убийстве Владислава Листьева виновны «финансовые воротилы», которых не устроили идеи журналиста о развитии телевидения в России. Об этом исполнитель рассказал в интервью aif.ru.

«Листьев предлагал изменить систему на ТВ. Он предлагал деньги за рекламу использовать немножко по-другому. Ему сказали: ничего не надо менять. Он начал настаивать на своем, его убрали», — предположил Лоза.

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По словам певца, Листьев хотел направить получаемые от рекламы средства на развитие собственных авторских программ, что обошлось значительно дороже производства программ по лицензии.

Известный журналист Владислав Листьев 10 мая отметил бы 68-летие. Он был одной из самых заметных фигур на отечественном телевидении. Листьев является автором телепрограмм «Взгляд», «Час пик» и «Поле чудес». Его убили 1 марта 1995 года в Москве в подъезде собственного дома. Убийство до сих пор не раскрыли.