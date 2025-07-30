Причастных к поджогам подростков задержали в Краснодаре

Двух подростков обвинили в попытке теракта по заказу куратора СБУ в Краснодаре

Двух подростков в возрасте 17 и 18 лет заподозрили в попытке поджога административного здания в станице Кавказской за вознаграждение. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, молодые люди действовали по заданию куратора с Украины. Он пообещал им 700 долларов за поджог здания и 100 тысяч долларов за поджог железнодорожного объекта. Для совершения преступления подростки заранее приготовили зажигательную смесь.

В мае 2025 года юные диверсанты попытались поджечь здание в станице Кавказской, но их задержали сотрудники ФСБ. Кроме того, 18-летний обвиняемый успел поджечь объект на железнодорожных путях.

В пресс-службе краевого главка СК сообщили, что после задержания молодые люди признали свою вину. Криминалисты завели против старшего уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу и покушении на теракт. Обоих подростков суд отправил под стражу.

Ранее группу молодых людей обвинили в попытке совершить теракт в воинской части в Балашихе. Они собирались сжечь военную технику.