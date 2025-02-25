В Подмосковье пятеро молодых людей пытались поджечь воинскую часть

Пятерых молодых людей обвинили в попытке совершить теракт в воинской части в Балашихе. Об этом сообщил ТАСС .

«Пятеро граждан России, один из которых является несовершеннолетним, планировали проникнуть на территорию одной из воинских частей в Балашихе, вырыв подкоп под оградой», — заявил источник агентства в правоохранительных органах.

Там они собирались поджечь военную технику. Молодых людей арестовали. Дело начал рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Пятерым задержанным предъявили обвинение по статье о подготовке теракта.

Также в их деле присутствует эпизод с поджогом медицинской машины одной из государственных структур. В момент пожара в автомобиле находились баллоны с кислородом.

Обвиняемые действовали по поручению куратора из Украины. С ним они переписывались в Telegram.

Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета заявили, что в 2025 году предотвратили 23 теракта. Большую часть из них готовили по заданию украинских спецслужб.