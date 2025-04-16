Президента попросили создать экспертную группу для анализа дел по статьям о педофилии
«Сорок сороков» призвало проверить законность приговоров по статьям о педофилии
В ряде случаев уголовные дела по статьям о педофилии возбуждаются только на основе показаний ребенка, без прямых доказательств. Благодаря этому механизму злоумышленники могут подстроить обвинения, чтобы отомстить или получить выгоду, заявил директор правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгий Солдатов. Его обращение президенту Владимиру Путину появилось в распоряжении 360.ru.
Солдатов попросил создать экспертную группу при Генпрокуратуре или Совете по правам человека, которая займется анализом спорных уголовных дел за последние 10 лет. Если специалисты выявят нарушения, они могут просить органы прокуратуры проверить законность приговоров.
Общественник рассказал о случаях, когда за решетку попадали люди, которых оклеветали, и указал на необходимость принятия мер для предотвращения таких ситуаций.
Уголовные дела используются, чтобы освободить квартиру от надоевшего супруга, отца или деда, чтобы убрать конкурента по бизнесу или чтобы просто отмстить и свести счеты с кем-то неугодным.
Георгий Солдатов
Директор правозащитного центра «Сорок Сороков»
В связи с этим Солдатов попросил изменить законодательство в части привлечения к судебному процессу дел присяжных заседателей, введения обязательной видеофиксации всех следственных действий и обязательного использования полиграфа для всех участников дела.
Он также призвал поддержать законопроект о праве обвиняемого на допрос свидетельствующих против него лиц и конкретизировать формулировку «иные действия сексуального характера».
Ранее активисты потребовали проверить провокационную выставку «Винзавода». Мероприятие проходило без возрастных ограничений, при этом в арт-пространстве демонстрировались фаллические символы и предметы нижнего белья.