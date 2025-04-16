Президента попросили создать экспертную группу для анализа дел по статьям о педофилии

В ряде случаев уголовные дела по статьям о педофилии возбуждаются только на основе показаний ребенка, без прямых доказательств. Благодаря этому механизму злоумышленники могут подстроить обвинения, чтобы отомстить или получить выгоду, заявил директор правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгий Солдатов. Его обращение президенту Владимиру Путину появилось в распоряжении 360.ru.

Солдатов попросил создать экспертную группу при Генпрокуратуре или Совете по правам человека, которая займется анализом спорных уголовных дел за последние 10 лет. Если специалисты выявят нарушения, они могут просить органы прокуратуры проверить законность приговоров.

Общественник рассказал о случаях, когда за решетку попадали люди, которых оклеветали, и указал на необходимость принятия мер для предотвращения таких ситуаций.