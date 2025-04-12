«Постньюс»: «Сорок сороков» попросят полицию проверить провокационную выставку «Винзавода»

В апреле в культурном центре «Винзавод» в Москве состоялась выставка-ярмарка WIN-WIN, представившая провокационные произведения современного искусства. В связи с этим общественники центра «Сорок сороков» готовят обращение в полицию, сообщил « Постньюс ».

Среди работ, созданных художниками Светланой Цигаратой и Анкутой Юркевич, присутствовали элементы религиозной и сексуальной тематики, такие как распятия, фаллические символы и предметы нижнего белья. Экспозиция оказалась доступной для посещения детьми, поскольку организаторы не установили возрастной рейтинг.

Директор центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов заявил, что активисты усмотрели в представленных работах признаки оскорбления религиозных чувств. Солдатов высказался критически относительно размещения распятий вблизи изображений половых органов, утверждая, что подобные комбинации были сознательно организованы для провокации негативных эмоций у верующих. По его мнению, негативный посыл выставки заключается не только в наличии объектов, связанных с наркотиками, алкоголем и аморальным поведением, но и в отсутствии каких-либо возрастных ограничений для посетителей.