Преступления нацистов в Северной Осетии в годы войны признали геноцидом советского народа

Суд удовлетворил заявление прокуратуры Северной Осетии о признании геноцидом преступлений нацистов, совершенных на территории республики в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Верховный суд Республики Северная Осетия — Алания удовлетворил заявление прокуратуры региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками», — отметили в пресс-службе.

В обоснование своих требований истец предоставил суду улики, свидетельствующие о преступлениях, совершенных в отношении мирных жителей Северо-Осетинской АССР в период нацистской оккупации.

В течение примерно двух месяцев жители региона подвергались жестоким издевательствам и пыткам. Населенные пункты бомбили, обстреливали. Общее число погибших превысило 2300 человек, еще более 1600 граждан насильно угнали в Германию.

Во время оккупации были разграблены и разрушены промышленные предприятия, школы, колхозы и учреждения культуры. Ущерб, нанесенный в денежном эквиваленте по текущему курсу, составил более 5 миллиардов рублей.

Для формирования доказательной базы прокуратура республики наладила сотрудничество с государственными органами, правоохранительными структурами, архивами, научными учреждениями и образовательными организациями.

После изучения предоставленных документов суд поддержал позицию прокуратуры и признал требования правомерными.

Ранее Мурманский областной суд начал рассмотрение заявления, направленного по поручению генпрокурора Игоря Краснова, об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны. По данным министерства, в ноябре 1941 года и январе 1942 года немецкая авиация сбросила на поселок Йоканьга 11 фугасных бомб. Кроме того, Мурманский рыбный порт подвергался бомбежкам 43 раза.