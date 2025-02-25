Суд рассмотрит заявление о геноциде советского народа в Мурманской области

Мурманский областной суд начал рассмотрение заявления, направленного по поручению генпрокурора Игоря Краснова, об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«В подтверждение заявленных требований суду представили доказательства массированных бомбардировок городов Мурманской области, содержания военнопленных в нечеловеческих условиях, уничтожения материальных и культурных ценностей», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, в ноябре 1941 года и в январе 1942 года немецкая авиация сбросила на поселение Йоканьга 11 фугасных бомб. Кроме того, Мурманский рыбный порт подвергся бомбежкам 43 раза.

В результате бомбардировок со стороны немецкой армии были уничтожены почти все административные, служебные и складские помещения. Также разрушились три четверти жилого фонда, причалы и подъездные пути.

Верховый суд Карачаево-Черкесии ранее признал геноцидом советских граждан преступления нацистов в годы ВОВ. Во время оккупации от рук фашистов погибли 7,5 тысячи человек.