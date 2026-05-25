В Забайкалье пресекли нелегальную выдачу лицензий на золотодобычу

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) во взаимодействии с МВД России, СК России и при поддержке Росгвардии пресекли противоправную деятельность группы, организовавшей незаконное получение лицензий на золотодобычу в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

«Представители территориальных органов, специализирующихся на лицензировании геологоразведки золотоносных недр и выдаче заключений экспертиз для золотодобывающих предприятий, Забайкальского края за взятки обеспечивали согласование заявок на их получение и выдачу положительных экспертных заключений для отдельных аффилированных компаний, при этом отклоняли обращения на указанные участки иных недропользователей», - говорится в сообщении.

Задержания, обысковые мероприятия и иные следственные действия были проведены на территории Читы, Санкт-Петербурга и Благовещенска.

Возбуждены уголовные дела по факту получения и дачи взятки. У фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства в сумме свыше 27 млн рублей, полученные от представителей золотодобывающих компаний. Оценочная стоимость разведанных запасов золота на участках составляет 1,5 миллиарда рублей.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

