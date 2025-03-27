Иностранка в Приамурье нелегально намыла золота на 52 миллиона рублей

В Приамурье иностранке дали 2,5 года условно за ущерб при добыче драгметаллов

Прокуратура взыскала с иностранки 52 миллиона рублей ущерба, который она причинила ручью Дорожному в Амурской области, нелегально добывая драгоценные металлы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления надзорного ведомства.

Областное Министерство природных ресурсов провело проверку и выяснило, что 59-летняя женщина нарушила требования водного законодательства и загрязнила ручей. Прокурор Зейского района направил иск, призвав взыскать с нарушительницы причиненный ущерб. Суд удовлетворил требования.

Кроме того, женщина получила 2,5 года условно, полтора года испытательного срока и штраф в 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Подмосковье направили в суд уголовное дело о незаконном обороте золота. У обвиняемого изъяли 14 кустарных золотых слитков, привезенных из Забайкалья.