Председатель Истринского суда сложила полномочия после смерти Галицкой

Областная коллегия удовлетворила заявление Путынец о досрочном прекращении ее полномочий с оставлением в должности судьи. В этот же день ККС отправила в отставку федерального судью Федора Григорьева.

Решение об увольнении приняли из-за дела бывшей супруги миллиардера Александра Галицкого Алии. После ареста из-за подозрений в вымогательстве 150 миллионов долларов у экс-мужа мать двоих детей покончила с собой в СИЗО.

Позже Мособлсуд отменил арест. Оказалось, что решение приняли формально и с процессуальными нарушениями. В отношении судьи Григорьева вынесли частное определение.

Алия Галицкая оформила развод с мужем в 2025 году. Суд в Неваде признал их брак недействительным.