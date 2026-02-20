Судью в Подмосковье могут отправить в отставку из-за дела Алии Галицкой

В Подмосковье 20 февраля рассмотрят возможную отставку судьи Федора Григорьева из-за дела бывшей супруги миллиардера Александра Галицкого Алии. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Галицкая покончила с собой после ареста по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа — члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого. Позже Мособлсуд отменил арест: решение приняли формально и с процессуальными нарушениями.

В отношении Григорьева вынесли частное определение.

«Квалификационная коллегия судей Московской области на ближайшем заседании 20 февраля рассмотрит заявления об отставке федерального судьи Истринского суда Подмосковья Федора Григорьева», — подчеркнул собеседник агентства.

Галицкая наложила на себя руки в подмосковном СИЗО и оставила записку, в которой обвинила в своей смерти бывших мужей — Александра и Николая Болгова.