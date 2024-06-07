Предполагаемый убийца общественника Еговцева сам попал в больницу

В убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева заподозрили тренера по мотокроссу, давнего знакомого его жены. Нападавшего госпитализировали, потому что общественник дал ему отпор, сообщил Telegram-канал Shot .

Источник канала заявил, что 37-летний тренер жил в Лобне. Раньше он работал специалистом в медицинской компании, а потом увлекся мотокроссом. Мужчина познакомился с женой Еговцева много лет назад и влюбился, а последние пару месяцев преследовал ее и угрожал.

Журналисты выяснили, что отвергнутый сталкер нанес общественнику не меньше семи ударов ножом. Еговцев дал отпор и ранил его в ответ. Нападавшего госпитализировали. В больнице с ним находилась мать. По словам женщины, сын ночью лежал на кушетке и вел себя так, будто никого и ничего не слышал.

«Зов народа» подтвердил гибель Еговцева, началось расследование. По одной из версий, его убил сталкер, по другой — нападение связано с профессиональной деятельностью общественника.