Стали известны две версии причины убийства общественника Еговцева

Следствие рассматривает несколько версий убийства заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
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