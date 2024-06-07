Стали известны две версии причины убийства общественника Еговцева

Shot: следствие рассматривает две версии причины убийства общественника Еговцева

Фото: РИА «Новости»

Следствие рассматривает несколько версий убийства заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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