Предполагаемого убийцу охотников в Талдоме арестовали

Суд арестовал до 18 января подстрелившего двух охотников в Талдоме мужчину

Подозреваемый в нападении на охотников в Талдомском лесу мужчина пробудет в изоляторе около двух месяцев. Талдомский городской суд избрал ему меру пресечения, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

«По ходатайству следователя Талдомским городским судом обвиняемый в убийстве и покушении на убийство арестован до 18 января 2025 года», — сообщил Следком.

Мужчины охотились в рабочем поселке Запрудня около урочища Сергеевка вечером 17 ноября. По версии следствия, 41-летний местный житель выстрелил из ружья, убив одного из них и ранив второго. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство», статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство».

На допросе он заявил, что целился в кусты и не видел там других людей. Следователи изъяли из дома подозреваемого оружие и патроны, назначили несколько экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую. Прокуратура Московской области взяла расследование под контроль.