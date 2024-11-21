Подозреваемого в стрельбе по охотникам в лесу Талдома задержали

Силовики задержали жителя Талдомского городского округа по подозрению в стрельбе по двум охотникам в местном лесу. В пресс-службе подмосковного главка СК напомнили, что один пострадавший скончался на месте от полученных ранений, второго спасли прибывшие на место медики.

В ведомстве уточнили, что огонь по охотникам подозреваемый открыл в минувшее воскресенье, встретив их на территории лесного массива.

В ходе обысков в доме подозреваемого у него забрали несколько ружей, патроны, а также другие важные для следствия предметы.

Криминалисты назначили ряд экспертиз, включая психолого-психиатрическую, чтобы установить причины, которые подтолкнули подозреваемого к стрельбе по людям.

Ранее следователи завели уголовные дела об убийстве и покушении на убийство после расстрела двух охотников в Талдомском лесу. На поиски неизвестного стрелка им понадобилось больше четырех дней.