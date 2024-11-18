Неизвестный расстрелял двух охотников в Талдоме

СК завел дело об убийстве после расстрела двух мужчин на охоте в Талдоме

Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело после расстрела двух охотников в лесном массиве Талдомского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи ведут производство по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Вечером в воскресенье, 17 ноября, неизвестный выстрелил в двух местных жителей, которые находились на охоте. От полученного ранения один из мужчин скончался, другому своевременно оказали медицинскую помощь, его состояние на данный момент неизвестно.

Главк МВД по Московской области в Telegram-канале добавил, что правоохранители приступили к поискам стрелка.

«Сотрудниками полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание лица, совершившего преступление», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что начальник управления угрозыска Иркутской области застрелил человека на охоте.