Правоохранительные органы пресекли канал нелегальной миграции в Россию

Сотрудники ФСБ при поддержке МВД и Росгвардии пресекли канал нелегальной миграции в Россию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным следствия, злоумышленники из Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областей и Пермского края за деньги оформляли иностранцам из стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона фиктивные приглашения на работу в Россию. В свою очередь, сами мигранты впоследствии либо работали в России нелегально, либо направлялись в страны Европы.

Всего таким образом в страну ввезли более двух тысяч человек, заработав не менее 500 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее сотрудники ФСБ задержали группу россиян, незаконно легализовавшую более 53 тысяч мигрантов.