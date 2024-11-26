Четырех сторонников террористической организации задержали в Донецке

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли в Донецке деятельность четырех иностранцев, которые пропагандировали одну из международных террористических организаций. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Донецкой Народной Республике Арина Клепанова.

Задержанные нарушили миграционное законодательство и прибыли на российскую территорию для пропаганды радикального Ислама среди местного населения.

Их привлекли к административной ответственности по статье о нарушении въезда в страну или режима пребывания в ней. Ворошиловский межрайонный суд постановил принудительно выдворить четырех иностранцев из России.

Ранее в Москве арестовали еще двух подозреваемых в соучастии в теракте в «Крокусе». По версии следствия, они снабдили нападавших на концертный зал оружием. Еще двух возможных соучастников объявили в розыск.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что террористов вербовала международная террористическая организация «Вилаят Хорасан»* в таджикской диаспоре.