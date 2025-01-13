Пожилую пару жестоко убили в доме под Тверью

СК: в доме под Тверью нашли тела двух пожилых мужчины и женщины

В доме в Тверской области нашли тела пожилых мужчины и женщины со следами телесных повреждений. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Обстоятельства их обнаружения и характер причиненных телесных повреждений свидетельствует о криминальном характере смерти», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве двух людей, совершенном с особой жестокостью.

Криминалисты детально осмотрели место происшествия, изъяли все нужные для расследования вещи, а также назначили ряд экспертиз.

Ранее труп обнаружили в новогоднюю ночь в Екатеринбурге. Как рассказали местные жители, мертвое тело выбросил неизвестный водитель Lada Priora. Сначала свидетели события решили, что выброшенный человек пьяный, поэтому пошли ему помогать. Когда люди подошли ближе, то выяснили, что он мертвый.