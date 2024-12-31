Труп рабочего нашли на улице Екатеринбурга в новогоднюю ночь

Празднующие наступление Нового года жители Екатеринбурга стали свидетелями не очень приятного события. Остановившийся на улице Селькоровской водитель автомобиля Lada Priora вытащил из салона и оставил на улице труп мужчины. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщило Ura.ru .

Собеседник агентства уточнил, что свидетели происшествия сначала приняли брошенное тело за пьяного. Поэтому решили не оставлять человека в снегу.

«Подошли проверить — мертвый. Труп в рабочей одежде», — заявил источник.

Редакция направила запрос для выяснения всех обстоятельств в областной главк Следственного комитета.

В начале ноября труп женщины нашли жители казанского поселка Константиновка. В ходе предварительного осмотра тела на нем нашли следы собачьих укусов. По данным следствия, женщина приехала из села Богородская на работу, но погибла из-за нападения стаи собак.