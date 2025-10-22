Пожилой москвич отправил мошенникам более 30 миллионов рублей

Пенсионер в Москве отдал мошенникам свыше 30 миллионов рублей, часть из которых одолжил у знакомых. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Мошенникам, действовавшим по отработанной схеме, удалось ввести в заблуждение 81-летнего москвича. <…> Общая сумма ущерба превысила 30,2 миллиона рублей», — заявили в ведомстве.

По данным следователей, аферисты по телефону называли наименования финансовых организаций и правоохранительных ведомств, притворялись их сотрудниками.

Мошенники запугали москвича, сказав, что его якобы подозревают в переводе денег за границу. Заявили, что теперь у него и его семьи начнутся неприятности, вплоть до конфискации недвижимости. Общаться с родными пенсионеру запретили и заставили снять со счетов в трех банках свыше 28 миллионов рублей.

Также пенсионер передавал деньги курьерам, назвавшим пароли. Аферисты смогли уговорить его одолжить у знакомых еще два миллиона рублей и отправить им.

Ранее похожая история случилась в сентябре. Телефонные мошенники вынудили 78-летнего пенсионера передать им почти 85 миллионов рублей.