Московский пенсионер передал аферистам более 84,5 млн рублей

В Москве телефонные мошенники обманули 78-летнего пенсионера, выманив у него более 84,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Афера длительностью в шесть месяцев закончилась уголовным делом. Обманутый телефонными мошенниками пенсионер обратился с полицию.

Мужчина рассказал, что с апреля по сентябрь ему звонил неизвестный через Telegram звонил, представляясь сначала сотрудником ФСБ, а затем — Центробанка. Аферисту удалось убедить пенсионера передать свои сбережения по частям курьерам якобы с целью их сохранности.

«Доверчивый пенсионер следовал всем указаниям полгода. Общая сумма ущерба составила более 84,5 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Санкт-Петербурге курьер спас сбережения 88-летнего мужчины в размере 248 тысяч рублей. При выполнении заказа он обнаружил в сумке деньги и обратился в полицию.