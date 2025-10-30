Поволжский маньяк Радик Тагиров обжаловал пожизненное заключение

Поволжский маньяк Радик Тагиров, которого обвинили в смерти 31 женщины, обжаловал пожизненный срок. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash .

Маньяк убивал престарелых женщин в Татарстане, Перми, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Волжске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Ижевске, Саратове, Самаре и Москве. Также всех жертв он обворовывал.

В итоге убийцу приговорили к пожизненному сроку с отбытием наказания первые 10 лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере двух миллионов 250 тысяч рублей — компенсацию родным погибших.

Тагиров несколько раз пытался обжаловать приговор, однако никаких результатов это не приносило. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил вердикт в силе. Сам маньяк обвинил следствие в необъективности. По его мнению, правоохранители не провели нормального расследования.

