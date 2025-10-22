Повара кафе в Ленобласти мог зарезать любовник его жены

Мотивом жестокого убийства повара кафе в городе Пикалево в Ленинградской области могла стать ревность. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительной информации, подозреваемый, также работавший поваром, закрутил роман с супругой коллеги по цеху.

Мужчина настолько влюбился, что даже приобрел квартиру для сына дамы. Однако разлучить возлюбленную с мужем он так и не смог. Женщина приняла решение остаться в семье.

Вскоре после этого подозреваемый пошел на преступление. Он пришел к заведению и на заднем дворе нанес около 20 ударов ножом сопернику. Тот скончался на месте.

Правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам. Против него завели уголовное дело.