Повар средь бела дня забил ножом бывшего коллегу в Ленобласти

Повар из Пикалева, раньше работавший в кафе, средь бела дня зарезал бывшего коллегу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке .

На кадрах видно, что мужчина несколько раз ударил жертву ножом в шею, потом вернулся и добил. Сотрудница заведения вызвала пострадавшему скорую помощь, но к приезду медиков тот был уже мертв.

Преступника задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Из-за чего мужчина пошел на преступление, неизвестно. Официальных комментариев от Следственного комитета и прокуратуры пока не поступало.

Ранее в Москве возле дома зарезали кинооператора Сергея Политика. В убийстве заподозрили ранее судимого 33-летнего приезжего из Армении. Следствие считает, что преступление произошло из-за бытового конфликта.