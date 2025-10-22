Момент убийства повара кафе в Ленобласти попал на видео

Появилось видео с подозреваемым, который зарезал повара кафе в городе Пикалево в Ленинградской области. Кадры опубликовала пресс-служба петербургской полиции.

Убийство произошло накануне. В ролике видно, что повар стоял рядом с заведением, когда к нему подошел мужчина. Жертву он ударил ножом несколько раз. От полученных ранений мужчина скончался.

«На теле погибшего были обнаружены резаная рана шеи и множественные раны грудной клетки. По предварительным данным, в момент совершения преступления погибший находился возле служебного входа в кафе», — заявили в ведомстве.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель, который раньше тоже работал поваром в этом кафе. По данным следователей, между конкурентами случился конфликт, который послужил поводом для расправы. Против задержанного возбудили уголовное дело об убийстве.