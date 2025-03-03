«Потерял жену». Один из пострадавших из-за «Мистера сидра» в одиночку воспитывает детей

Обвиняемые по делу о производстве напитка «Мистер сидр», от отравления которым скончались 50 человек, частично признали свою вину. Однако они не согласились с тем, что совершили преступление группой лиц по предварительному сговору. Пострадавший Алексей Абрамкин рассказал 360.ru, что от сидра погибла его супруга.

«Потерял жену после выпитого сидра. Остались маленькие дети. Семь и девять лет», — рассказал он.

Сейчас он занимается воспитанием детей. Работу пришлось оставить.

«Хорошо. Не жалуюсь», — ответил пострадавший на вопрос о том, как справляется с воспитанием детей.

Также мужчина добавил, что не ждет извинений от изготовителей сидра, ему это не нужно, три года прошло.

Он отметил, что не все пострадавшие прибыли на заседание. Пострадавших намного больше.

По данным следствия, в 2023 году в одном из помещений Самары Анар Гусейнов, учредитель и фактический руководитель ООО «Анди», совместно с Артемом Айрапетяном организовали производство сидра. Чтобы сократить технические расходы и затраты, они решили отказаться от традиционной технологии производства сидра и вместо этого добавили этиловый спирт в растворимый сок.

Для реализации этого плана Айрапетян приобрел у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее четырех тысяч литров нелегального спирта. Участники группы не проверили его на качество и безопасность, он оказался метиловым.

На бутылки наклеивали этикетки, которые содержали недостоверную информацию о якобы натуральном составе продукции. Обвиняемым удалось продать более 30 тысяч литров поддельного товара.

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении спирта. Гребенкина приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Егоровы получили три года три месяца и три года шесть месяцев в колониях общего и строгого режимов соответственно.

Всего от употребления «Мистера Сидра» в июне 2023 года погибли 50 человек, еще 66 пострадали.