Азаров: раненный при теракте журналист Заворотный пришел в сознание

Пострадавший при взрыве автомобиля журналист Сергей Заворотный пришел в себя, заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом сообщил ТАСС .

«За эти дни, на взгляд врачей, наметился прогресс. Он находится в сознании, понимает, что ему говорят», — отметил политик.

Он подчеркнул, что железно уверен в причастности спецслужб Украины к теракту.

Автомобиль Заворотного взорвался 13 ноября на Кировоградской улице в Москве. Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Спустя несколько дней правоохранители задержали россиянку, которая, находясь под влиянием работников мошеннического колл-центра, установила на его автомобиль взрывное устройство.

Сначала женщину запугали ложной информацией о том, что с открытых на ее имя счетов переводят крупные суммы на финансирование ВСУ. Затем аферисты велели ей откопать пакет якобы с GPS-трекером и прикрепить под днище машины журналиста. Исполнительницу покушения арестовали.