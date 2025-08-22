Пострадавшая в «Крокусе» рассказала об ощущении нереальности происходящего

Потерпевшая по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» рассказала суду, что в момент нападения на посетителей концерта не могла поверить в реальность происходящего. Об этом сообщил РИА «Новости» один из участников процесса.

«Одна из потерпевших в ходе опроса в суде заявила, что во время теракта у нее возникло „ощущение нереальности происходящего“, фраза запомнилась», — рассказал собеседник агентства.

В начале августа Второй западный окружной военный суд начал рассматривать дело о теракте в «Крокус Сити Холле». Слушания проходили в здании Мосгорсуда в выездном формате. Вскоре процесс закрыли для публики по просьбе прокурора, который сослался на необходимость обеспечить безопасность всех участников.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года страшный теракт. Нападавшие открыли огонь из автоматов по людям в здании и подожгли зрительный зал. По данным Следственного комитета, погибли 149 человек, один до сих пор числится пропавшим без вести, а травмы получили 609 человек. Ущерб, нанесенный зданию, оценивается в шесть миллиардов рублей.

На скамье подсудимых находятся 19 человек. Из них 13 обвиняют в терроризме, остальных — в поддержке террористической деятельности.

Ранее стало известно, что двое безоружных мужчин пытались помешать террористам расстреливать людей в «Крокус Сити Холле», но в итоге боевики убили их. Один из посетителей концерта на допросе рассказал, что преступник перезаряжал оружие, и в этот момент на него бросился неизвестный в белой кофте, пытаясь остановить.

Но второй боевик застрелил мужчину. Другой человек бросился на помощь пострадавшему, но его тоже расстреляли в упор.