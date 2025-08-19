Террористов в «Крокусе» пытались остановить двое мужчин

Двое безоружных мужчин пытались помешать террористам расстреливать людей в «Крокус Сити Холле», но в итоге боевики убили их. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщил ТАСС .

Один из посетителей концерта рассказал на допросе, как один из преступников перезаряжать оружие и в этот момент на него побежал неизвестный в белой кофте, желая остановить террористов, но мужчину застрелил второй боевик.

На помощь пострадавшему бросился другой человек, но его расстреляли в упор.

«Свидетель считает, что данные мужчины пытались оказать сопротивление, спасти людей», — следует из материалов дела.

Мужчина, который видел это, был на концерте с женой. Во время нападения они смогли спрятаться под стойкой охраны, благодаря чему выжили.