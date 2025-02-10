Пособницу СБУ задержали в Севастополе

Оперативники управления ФСБ по Черноморскому флоту задержали жительницу Севастополя за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики выяснили, что женщина установила контакт с представителями спецслужб Украины, собирала и передавала сведения о деятельности российских военных на территории Севастополя.

Севастопольский городской суд приговорил подозреваемую к лишению свободы на срок пять лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок в один год.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Севастопольского городского суда, приговор вступил в законную силу.

Ранее пособника украинских националистов задержали в Москве. Мужчина в социальных сетях склонял российских военнослужащих к переходу на сторону противника и собирал о них секретную информацию.