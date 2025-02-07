Пособника украинских националистов задержали в Москве

По данным следствия, еще до начала спецоперации задержанный ездил на Украину, где вступил в ряды националистического батальона «Азов»*. Через соцсети он склонял российских военнослужащих к переходу на сторону противника и собирал о них секретные данные. Во время обыска в квартире молодого человека нашли украинский флаг и нацистскую символику. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали четырех женщин из Севастополя, Воронежа и Ростова-на-Дону, которых завербовали украинские спецслужбы. Все они проходили обучение на Украине и умели обращаться с оружием, взрывчаткой и беспилотниками. Их задачей были теракты против высокопоставленных военнослужащих и стратегических объектов. Женщины признали вину, каждой из них грозит до 30 лет колонии.

* Запрещенная в России террористическая организация