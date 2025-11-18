Пособниц ВСУ выявили в Херсонской области

ФСБ задержала двух жительниц Херсонской области за передачу данных о ВС России

Оперативники ФСБ в Херсонской области задержали двух местных жительниц по подозрению в передаче данных о российских военных. Об этом РИА «Новости» сообщили в ЦОС ведомства.

Силовики установили, что подозреваемые 1978 и 1981 годов рождения собирали информацию о маршрутах передвижения военной техники и дислокации военнослужащих с целью уничтожения вооружения, нанесения потерь личному составу и срыва выполнения боевых задач.

Следственный отдел ФСБ по области завел уголовные дела по статье «Шпионаж», женщинам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Ранее донативший украинским боевикам в криптовалюте россиянин стал фигурантом дела о государственной измене. Ему грозит пожизненный срок.