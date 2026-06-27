После смертельного отравления наркотиком в Солнечногорске возбудили уголовное дело

СК: причиной смерти двух мужчин в Солнечногорске стали наркотики

Уголовное дело возбудили следователи по факту отравления наркотиками двух мужчин в Солнечногорске. Об этом сообщил официальный телеграм-канал СК Подмосковья.

По информации правоохранителей, двое мужчин 2000 года рождения скончались после приема наркотических средств. Еще шесть участников вечеринки доставили в больницу с отравлением. По информации ТАСС, молодые люди принимали мефедрон.

Они праздновали день рождения в частном доме в коттеджном поселке Бакеево округа Солнечногорск. Случай взяла на контроль городская прокуратура.

Ранее попечитель и наставник благотворительного фонда «Русский Крест» Умар Кремлев заявил, что необходимо сформировать единую систему подходов к профилактике зависимостей.