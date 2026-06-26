В России необходимо сформировать единую систему подходов к профилактике зависимостей и помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Такое мнение высказал попечитель и наставник благотворительного фонда «Русский Крест» Умар Кремлев на встрече с руководителями крупнейших реабилитационных организаций страны.

Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

В обсуждении приняли участие руководители 25 профильных объединений, под управлением которых находится более 100 региональных центров социальной адаптации.

В общей сложности в этих учреждениях на разных стадиях восстановления от наркотической, алкогольной и игровой зависимости сейчас находятся более полутора тысяч человек.

Встреча прошла в рамках всероссийского социально-медийного проекта «Второе дыхание», запущенного по инициативе Умара Кремлева и Никиты Лушникова на базе фонда «Русский Крест». В настоящее время программу реабилитации и ресоциализации уже проходят первые 12 участников.

Одним из главных поводов для масштабной дискуссии стали данные комплексного исследования Национального антинаркотического союза. Аналитики выяснили, что в ряде российских регионов возраст первого употребления запрещенных веществ снижается.

Эта статистика указывает на необходимость экстренного усиления мер ранней профилактики, изменения подходов к работе со школами, семьями и профильными специалистами.

Участники встречи сошлись во мнении, что для работы с детьми и подростками требуются единые методические рекомендации, а также новые стандарты подготовки кадров в образовательной среде.

Умар Кремлев подчеркнул, что решить проблему исключительно на этапе реабилитации невозможно, поэтому работа должна стать комплексной — от жесткого противодействия незаконному обороту веществ до всесторонней поддержки тех, кто решил начать новую жизнь.

По его мнению, в реабилитационные центры часто приходит работать активная молодежь, чью энергию важно направлять в созидательное русло, обеспечивая их возможностями для занятий спортом, участия в волонтерских и общественных проектах.

«Особенно важно, чтобы человек, который однажды смог вылечиться и выбраться из этой ямы, протянул руку помощи другим и включался в борьбу с зависимостью, делясь своим опытом и поддержкой. Наша задача — сделать так, чтобы энергия не пропадала, а шла на развитие и созидание. Именно на этом мы должны строить единые подходы и стандарты работы, ведь главная ценность — человек», — резюмировал Умар Кремлев.

По мнению Умара Кремлева, единые стандарты и взаимопомощь помогут эффективнее вытаскивать людей из опасной ямы зависимостей.