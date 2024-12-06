После резни в школе Краснодара проведут педагогическое расследование

Педагогическое расследование проведут в связи с нападением школьника с ножом на учеников в Краснодаре. Об этом сообщила в Telegram-канале министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

«Будет проведено педагогическое расследование, школьникам окажут всю необходимая помощь, в том числе психологическую», — написала она.

По словам Воробьевой, случившееся требует тщательного анализа, чтобы выработать меры и избежать повтора подобных событий. Министр уточнила, что следственные мероприятия уже проходят.

В пятницу, 6 декабря, в одной из школ поселка Российское в ходе конфликта ученик ранил ножом двух сверстников. Их доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело.

В СК отметили, что точное количество пострадавших уточняется. По неофициальной версии, ученик восьмого класса напал с ножом на детей из-за песни рэпера Алишера Моргенштерна*.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал выяснить, как холодное оружие смогли пронести на территорию школы.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.