После пожара на заводе в Ленобласти возбудили дело о нарушении правил безопасности

СК: после пожара в Гатчине возбудили дело о нарушении правил безопасности

После крупного пожара на заводе по производству ацетона в Ленинградской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом сообщил руководитель следственного отдела по Гатчине регионального СУ СК России Сергей Некрасов.

«Установлено, что при производстве технологического процесса на предприятии произошло возгорание, переросшее в крупный пожар. В настоящее время, в ходе предварительного следствия, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также лица, возможно причастные к данному происшествию», — сказал он.

О возгорании на предприятии стало известно сегодня утром. На место ЧП оперативно выехали спасатели. Пожару присвоили второй ранг сложности. По предварительным данным, сотрудники завода своевременно покинули опасную зону.

Огонь разгорелся на площади 1900 квадратных метров. К тушению привлекли более 50 спасателей и 12 единиц техники.