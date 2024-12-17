Однокурсник заявил, что может описать генерала Кириллова только положительно

Утром в Москве на Рязанском проспекте погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Когда военачальник выходил из подъезда, прогремел взрыв. Вместе с генералом погиб и его водитель. Каким был Кириллов, рассказал 360.ru его однокурсник по Военной академии РХБЗ имени маршала Тимошенко Виталий.

«Он был не со мной во взводе, в параллельном, но знать-то я его знаю, поэтому только положительные качества могу [назвать]: порядочный человек, честный, преданный, как бы ни были редки эти высокие слова, долгу, присяге», — рассказал он.

Уже став офицером, Кириллов не раз помогал организовывать встречи выпускников, добавил Виталий. Он заявил, что начальник войск РХБЗ был хорошим человеком и его очень жаль.

Ранее депутат Госдумы, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что организаторов и исполнителей взрыва обязательно найдут и накажут.