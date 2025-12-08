Помощница по хозяйству обнесла московского пенсионера

Помощница по хозяйству похитила в Москве у ветерана Великой Отечественной войны коллекционные монеты. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По ее данным, 40-летняя женщина самовольно открыла запертую комнату и украла альбомы с монетами. Следствие установило, что она продала коллекционные предметы и получила за них деньги на банковскую карту.

«В сговоре со злоумышленницей был ее знакомый, который помогал сбывать преступную добычу. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», — отметили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что правоохранители обнаружили похищенные монеты в ломбарде на улице Никольская. Пресненская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение, суд отправил задержанную под стражу.

Ранее 35-летний житель Самары украл из ломбарда пакет с драгоценностями. Он забрал оставленные без присмотра украшения на сумму 340 тысяч рублей и отправился в другой комиссионный магазин. Вырученные незаконным путем деньги мужчина потратил на погашение долгов и развлечения для семьи.