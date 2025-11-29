Рецидивист из Самары предстанет перед судом за кражу украшений в ломбарде

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в краже ювелирных изделий. Об этом сообщила « ВолгаНьюс.рф » со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По данным следствия, подозреваемый пришел в ломбард на улице Зои Космодемьянской, где заметил пакет с драгоценностями, оставленный без присмотра. Украшения стоимостью 340 тысяч рублей мужчина положил в карман и отправился в другой комиссионный магазин. Там он сдал похищенное по своим документам за 244 тысячи рублей. Полученные деньги фигурант потратил на погашение долгов и развлечения для семьи.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейские быстро установили личность вора. В ближайшее время он предстанет перед судом. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности.