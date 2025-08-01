Полуслепого 90-летнего пенсионера заподозрили в разврате из-за болезни

Уголовное дело о развратных действиях против несовершеннолетних завели краснодарские следователи против 90-летнего жителя станицы Динская. Поводом стала съемка группы подростков, которую распространили местные паблики. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на представляющего интересы обвиняемого адвоката Алексея Аванесяна.

Защитник пояснил, что его подзащитный страдает хроническим недержанием. Но встреченные им во время прогулки девочки-подростки посчитали поведение пенсионера попыткой самоудовлетворения. Они заявили, что пожилой мужчина регулярно проходил мимо них, а после «совершал противоправные действия».

Аванесян заявил, что посмотревшие видео родственники узнали место съемки. По их словам, пенсионер ходит туда подкармливать животных. Но из-за хронической болезни вынужден справлять нужду несколько раз за короткий период времени.

Кроме того, пожилой мужчина плохо видит и разглядеть пожаловавшихся на него девочек просто не мог.

На жалобу подростков отреагировали следователи, они завели уголовное дело. Обвиняемый в развратных действиях пенсионер направил жалобу председателю СК Александру Бастрыкину.

В начале июля подмосковные полицейские задержали 61-летнего уроженца Узбекистана по обвинению в растлении двух школьниц. Мужчина заманил девочек в коровник, где постоянно жил, и там совершил против них развратные действия.