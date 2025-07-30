«Получил сильный удар в лицо». Мужчину жестоко избили на улице в Апрелевке

Двое незнакомцев напали на жителя Апрелевки во дворе многоэтажного дома. Его жестоко избили. Пострадавший рассказал подробности в беседе с 360.ru.

«Я подъехал с сыном к своему дому. Когда он пошел гулять с одноклассником, я остался ждать рядом с машиной его мать. В какой-то момент увидел, как рядом появился незнакомый человек и после этого я получил сильный удар в лицо», — рассказал Олег.

Мужчина упал на землю, в тот момент он даже не понял, что ударов было несколько. По словам пострадавшего, угроз в его адрес не было.

«Он только спросил, моя ли машина стоит. Второго соучастника я не видел, только потом на видеокамерах узнал, что их было двое. До сих пор не пойму, почему было совершено нападение», — отметил он.

По словам мужчины, он занимается флористикой и проблем с конкурентами у него нет. С нападавшими Олег не был знаком. После избиения он написал заявление в полицию.

Видеозапись с побоями появилась в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, что к мужчине подошли неизвестные и один из них ударил его кулаком. Тот упал на траву, а злоумышленник нанес еще несколько ударов. Потом хулиганы скрылись.

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