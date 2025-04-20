Беременная хабаровчанка избила девушку из-за подозрений в изменах с ее мужем

Беременная жительница Хабаровска на глазах у прохожих набросилась на другую женщину с кулаками во дворе ЖК «Вершины». Она оттаскала ее за волосы и несколько раз пнула по голове. Видеозапись с побоями появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что женщина в положении подошла к скамейке, на которой вместе с мужчиной сидела девушка. Беременная ударила соперницу кулаком по лицу, после чего та упала.

Нападавшая не остановилась на этом и продолжила наносить девушке удары руками и ногами, а также таскать ее за волосы. Люди вокруг либо не обращали на происходящее внимания, либо стояли рядом и смотрели, не вмешиваясь в разборки.

Жительница ЖК рассказала 360.ru, что пострадавшая подала заявление в полицию.

«Больше всего поражает людское безразличие, кругом куча людей, она буквально ее убивала, и никто не подошел», — добавила она.

Причиной потасовки могли стать подозрения беременной в изменах женщины с ее мужем.

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